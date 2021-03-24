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«Людей лучше токсичных заблокируйте»: популярная блогер Лисса Авеми резко высказалась о запрете аниме в России

«Людей лучше токсичных заблокируйте»: популярная блогер Лисса Авеми резко высказалась о запрете аниме в России

После запрета на территории России ряда аниме, включая самый популярный — «Тетрадь смерти», среди многих людей прошла волна возмущения и непонимания. Блогер Лисса Авеми, ярая поклонница аниме, тоже не осталась в стороне и высказала своё мнение по этому поводу.

В России стали учащаться случаи негативных высказываний представителей государственных органов об аниме. Кто-то предлагает запретить аниме вообще, кто-то отправлять к психологу детей, которые были замечены за просмотром японских мультиков. В «чёрный список» уже попали такие японские мультики, как: «Тетрадь смерти», «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», «Эльфийская песнь».


Своё мнение по поводу запрета высказала и Лисса Авеми — не только блогер, но и один из самых преданных фанатов аниме. Если посмотреть ее Инстаграм, то можно смело сказать, что она просто вышла в реальность с одного из мультиков.

Лисса считает, что проблему надо искать в окружении, которое доводит до суицидальных мыслей подростков и не обеспечивает ту социальную поддержку, которая необходима, а потом уже блокировать аниме/ мультики/ музыку/ сериалы и тд.

«Людей лучше токсичных заблокируйте. Блокировать японские мультики, потому что они кровожадны, это просто сюр. В аниме есть жанры/рейтинги, как и в фильмах. По такой логике надо вообще все запретить. В аниме можно найти варианты для 5-летних, где, например, будут разбирать страны мира. Конечно можно найти что-то пожёстче, например, «Атаку титанов», но когда ты находишь это аниме, тебе не пишут, что это будет аниме про розовых пони, потому что там сразу видно жанр и высокий рейтинг, как и в фильмах. Поэтому запрещать аниме — это просто бред. Не надо сваливать свою ответственность со стороны родителей, школы на предметы массовой культуры, это все не работает. Надо налаживать отношения с детьми, надо их слушать, надо оказывать им помощь, а не говорить, что если ребёнок подумал о чем-то плохом, то это все влияние Пикачу», — рассказала Лисса в своём Инстаграм аккаунте.

Стоит отметить, что не только медийные личности стали высказываться в поддержку «японских мультиков», но и эксперты психологи, депутаты государственный думы и преподаватели в университетах.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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