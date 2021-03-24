Лунный день сегодня 24 марта 2021 года

Вадим Карасев

Каждый лунный день индивидуален, поэтому так важно знать о том, какая энергетика будет у грядущего дня. Рекомендации астрологов помогут сохранить оптимистичный настрой и с легкостью завершить намеченные дела.

Среда обещает быть продуктивным днем при условии внимательности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не отвлекаться на сиюминутные прихоти, чтобы использовать энергетику этого мартовского дня по максимуму и достичь новых успехов.

Фаза Луны: 11 лунный день сменится 12 лунными сутками в 12:29 по московскому времени. Растущая Луна во Льве добавляет энергии, которую можно использовать как для завершения текущей работы, так и для новых начинаний.

Магнитные бури 24 марта: солнечные ветра достигнут Земли. На среду прогнозируется слабое геомагнитное возмущение.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

внимательность;уверенность;доброжелательный настрой;проведение культурных мероприятий;путешествия;воплощение новых замыслов;тренировки;романтические отношения.злость;потакание дурным привычкам;спонтанные траты;рискованные дела;конфликты.

Под влиянием созвездия Льва вряд ли захочется посвящать время монотонной уборке и домашним обязанностям. В среду астрологи рекомендуют больше времени проводить в приятной компании и обязательно проветривать помещения, чтобы впустить свежий воздух. В этот день можно смело устраивать семейные ужины, и если не хочется готовить, то заказать доставку продуктов, чтобы отдохнуть от домашней рутины.

Что надеть в эту среду

Энергетика дня будет сильной, поэтому подкреплять мотивацию яркими красками не стоит — есть вероятность вызвать противоположный эффект и усилить раздражительность. В этот день астрологи рекомендуют выбирать спокойную гамму: коричневые и зеленые цвета для активной умственной работы, синие и бежевые — для переговоров и деловых встреч. Завершить образ помогут изделия из серебра, а камнями-талисманами станут лазурит, коралл, перламутр и янтарь.

Любовь и отношения в этот лунный день

Под влиянием растущей Луны во Льве есть риск возникновения конфликтных ситуаций, поэтому астрологи рекомендуют умерить пыл и быть добрее к окружению. В эти сутки романтические признания будут уместными и помогут укрепить отношения, но партнерам важно прислушиваться друг к другу.

Поиски любви завершатся успехом, если не завышать критериев и не повышать самооценку за счет оскорбления новых знакомых. Этот день удачен и для дружеских посиделок, на которых также можно найти новых друзей и даже повстречать свою любовь.

Настроение и здоровье 24 марта

В среду здоровью будет угрожать лишь геомагнитное возмущение, поэтому важно следить за самочувствием и вовремя принимать меры, чтобы избежать неприятностей. День подходит для физических нагрузок и тренировок, которые не только снимут стресс, но и поддержат организм в тонусе. Зарядиться бодростью и позитивным настроением помогут и настои трав.

Финансы и работа по лунному календарю

Середина недели — отличное время как для завершения текущей работы, так и для воплощения новых идей. Сутки удачны для обдуманных шагов и совершенно не предназначены для рискованных мероприятий. Траты уместны в том случае, если они запланированы. Спускать все накопления на развлечения чревато длительными денежными трудностями. 24 марта можно смело заключать договоры, если нет подводных камней и обе стороны могут найти компромиссы.