Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 24 марта 2021 года

Лунный день сегодня 24 марта 2021 года

Каждый лунный день индивидуален, поэтому так важно знать о том, какая энергетика будет у грядущего дня. Рекомендации астрологов помогут сохранить оптимистичный настрой и с легкостью завершить намеченные дела.


Среда обещает быть продуктивным днем при условии внимательности. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не отвлекаться на сиюминутные прихоти, чтобы использовать энергетику этого мартовского дня по максимуму и достичь новых успехов.

Фаза Луны: 11 лунный день сменится 12 лунными сутками в 12:29 по московскому времени. Растущая Луна во Льве добавляет энергии, которую можно использовать как для завершения текущей работы, так и для новых начинаний.

Магнитные бури 24 марта: солнечные ветра достигнут Земли. На среду прогнозируется слабое геомагнитное возмущение.

Что принесет удачу сегодня


внимательность;
уверенность;
доброжелательный настрой;
проведение культурных мероприятий;
путешествия;
воплощение новых замыслов;
тренировки;
романтические отношения.

Что отпугнет успех в этот день


злость;
потакание дурным привычкам;
спонтанные траты;
рискованные дела;
конфликты.

Домашние дела по лунному календарю

Под влиянием созвездия Льва вряд ли захочется посвящать время монотонной уборке и домашним обязанностям. В среду астрологи рекомендуют больше времени проводить в приятной компании и обязательно проветривать помещения, чтобы впустить свежий воздух. В этот день можно смело устраивать семейные ужины, и если не хочется готовить, то заказать доставку продуктов, чтобы отдохнуть от домашней рутины.

Что надеть в эту среду

Энергетика дня будет сильной, поэтому подкреплять мотивацию яркими красками не стоит — есть вероятность вызвать противоположный эффект и усилить раздражительность. В этот день астрологи рекомендуют выбирать спокойную гамму: коричневые и зеленые цвета для активной умственной работы, синие и бежевые — для переговоров и деловых встреч. Завершить образ помогут изделия из серебра, а камнями-талисманами станут лазурит, коралл, перламутр и янтарь.


Любовь и отношения в этот лунный день

Под влиянием растущей Луны во Льве есть риск возникновения конфликтных ситуаций, поэтому астрологи рекомендуют умерить пыл и быть добрее к окружению. В эти сутки романтические признания будут уместными и помогут укрепить отношения, но партнерам важно прислушиваться друг к другу.

Поиски любви завершатся успехом, если не завышать критериев и не повышать самооценку за счет оскорбления новых знакомых. Этот день удачен и для дружеских посиделок, на которых также можно найти новых друзей и даже повстречать свою любовь.

Настроение и здоровье 24 марта

В среду здоровью будет угрожать лишь геомагнитное возмущение, поэтому важно следить за самочувствием и вовремя принимать меры, чтобы избежать неприятностей. День подходит для физических нагрузок и тренировок, которые не только снимут стресс, но и поддержат организм в тонусе. Зарядиться бодростью и позитивным настроением помогут и настои трав.

Финансы и работа по лунному календарю

Середина недели — отличное время как для завершения текущей работы, так и для воплощения новых идей. Сутки удачны для обдуманных шагов и совершенно не предназначены для рискованных мероприятий. Траты уместны в том случае, если они запланированы. Спускать все накопления на развлечения чревато длительными денежными трудностями. 24 марта можно смело заключать договоры, если нет подводных камней и обе стороны могут найти компромиссы.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России подвели итоги самоизоляции
В России подвели итоги самоизоляции
Российский общественник ответил матерям детей-инвалидов фразой «мне насрать»
Российский общественник ответил матерям детей-инвалидов фразой «мне
Названа самая опасная поза во время офисной работы
Названа самая опасная поза во время офисной работы
В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Синьцзяне произошло землетрясение магнитудой 5,4
Правительство Норвегии запретило продажу России завода Rolls-Royce
Правительство Норвегии запретило продажу России завода Rolls-Royce
СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Турции
СМИ сообщили о вызове российского посла в МИД Турции
Россиянам напомнили о прекращении важных льгот с 1 апреля
Россиянам напомнили о прекращении важных льгот с 1 апреля
В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа
В TikTok набирает популярность флешмоб: звезды снимаются без макияжа
Зеленский указом заблокировал в Украине ведущие российские интернет-ресурсы
Зеленский указом заблокировал в Украине ведущие российские
Зачем Пугачева пришла на юбилей Анастасии Ивлеевой?
Зачем Пугачева пришла на юбилей Анастасии Ивлеевой?
Горячая штучка! Анастасия Волочкова получает оргазм 4 раза за день
Горячая штучка! Анастасия Волочкова получает оргазм 4 раза за день
Конор Макгрегор провоцирует Хабиба Нурмагомедова на реванш и возвращение в UFC
Конор Макгрегор провоцирует Хабиба Нурмагомедова на реванш и

Топ на сегодня

Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для

Еще по теме

Лунный день сегодня 14 марта 2021 года
Лунный день сегодня 13 января 2021 года
Лунный день сегодня 9 января 2021 года
Лунный день сегодня 18 декабря 2020 года