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Магазины рассказали о нехватке сахара и масла

Магазины рассказали о нехватке сахара и маслаФото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Несколько розничных продуктовых магазинов рассказали «Известиям» о нехватке сахара и подсолнечного масла, которые они пытаются закупить у производителей по фиксированным ценам. Ранее соответствующее соглашение было заключено между правительством, ретейлерами и производителями.

По словам представителей торговых точек, проблемы с закупкой продуктов начались в феврале. В наибольшей степени с ними столкнулись региональные и несетевые магазины, но перебои в поставках отмечают и крупные сети.

Ретейлеры сетуют на то, что вынуждены закупать сахар и подсолнечное масло дороже фиксированных цен, но не могут повышать собственные розничные цены, поскольку они регулируются заключенным с властями соглашением. Его соблюдение проверяют сразу несколько ведомств, среди которых Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг и Росстат.

Торговые сети уже обращали внимание властей, в частности, Минпромторга и Минсельхоза, на возникшие сложности. О принятии каких-либо решений на уровне правительства пока не сообщалось.

Соглашение между правительством, крупнейшими ретейлерами и производителями о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло было заключено в конце прошлого года после того, как был зафиксирован рост цен на эти продукты. Изначально договоренность должна была действовать до 1 апреля. Однако впоследствии стало известно о ее продлении до конца мая.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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