Макрон испугался за президентские выборы

Вадим Карасев

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон испугался за исход президентских выборов 2022 года и предрек попытки повлиять на их итог. Его цитирует Bloomberg.

По его мнению, такой возможностью может в первую очередь воспользоваться Турция. «Будут попытки вмешательства в следующие выборы. И угрозы [Анкары] не завуалированы», — отметил Макрон.

Вместе с тем французский лидер рассказал, что отметил желание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана восстановить отношения. При этом сам Макрон считает, что этого не получится добиться, если между странами «есть двусмысленность»: в частности, если Анкара действует «за спиной» Парижа.

В начале марта французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан также похвалил Турцию за отказ от оскорблений в адрес ЕС и Франции, однако признал, что «Анкаре предстоит еще много работы». По его мнению, отношения между европейской и турецкой сторонами останутся хрупкими до тех пор, пока последняя не предпримет конкретные действия.