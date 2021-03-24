Макрон заявил о необходимости прояснить место Турции в НАТО

Лидия Мартынова

Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым прояснить место в Турции в НАТО, при этом указывает на важность диалога с Анкарой, в том числе по вопросам безопасности и миграции.

"Позиция Франция была предельно ясной. Когда были односторонние действия (со стороны Турции - ред.) в Восточном Средиземноморье, мы осудили, а потом действовали, отправив фрегаты. Затем мы добились того, чтобы это получило осуждение в сентябре 2020 года на уровне Евросовета", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 5 в рамках документального фильма, в котором шла речь о турецком президенте Тайипе Эрдогане и отношениях Франции и Турции.

"И как я говорил еще год назад, полагаю, что НАТО недостаточно ясна по этому вопросу... Нам необходимо прояснить место Турции в НАТО. Обычно в отношениях с союзниками не делают то, что делала Турции последние месяцы", - подчеркнул французский лидер.

Европе и не пошла навстречу большему религиозному экстремизму или геополитическому выбору, который будет еще более опасен или негативен для нас", - отметил он.