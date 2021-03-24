Малахов назвал Аршавина "ублюдком", призвав его засунуть деньги "в одно место"

Вадим Карасев

49-летний Андрей Малахов резко высказался о знаменитом российском футболисте. Ведущий "Прямого эфира" на телеканале "Россия 1" назвал Андрея Аршавина "ублюдком", сообщает Пятый канал.

Тяжелобольная Алиса Казьмина приняла участие в программе Андрея Малахова. Очередной выпуск "Прямого эфира" был посвящен ее конфликту с экс-супругом Андреем Аршавиным.



"При всем уважении, этот человек являлся лицом сборной России. Он воспитывает молодое поколение, родители приводят к нему своих детей. Чему он — этот, извините, ублюдок — может научить?!" — заявил Андрей Малахов в эфире шоу, выслушав рассказа матери Алисы о том, что футболист никак не помогает своей тяжелобольной экс-супруге.



Мать Алисы Казьминой считает, что спортсмен безжалостно бросил ее дочь после того, как она ему попросту надоела.

В шоу показали лежащую на больничной койке экс-супругу Аршавина в довольно удручающем виде. Изменившееся лицо женщины продемонстрировано с разных сторон — заметно, что из-за аутоиммунного некроза у нее провалился нос.

Возмущенный безразличием Аршавина Андрей Малахов обратился к футболисту с телеэкрана, призвав его позвонить экс-супруге и поддержать женщину в непростой период.

"Даже уже никто не требует твоих денег! Засунь их себе в одно место!" — негодовал телеведущий.

Напомним, бывшая жена Андрея Аршавина недавно впервые раскрыла подписчикам свой страшный диагноз.



Уже было две операции. Это пожирающий с лобной доли мозга аутоиммунный некроз с вторичным васкулитом. Режет все на своем пути: хрящи, слизистые, челюстно-лицевые ткани. Пока только гормоны помогают приостанавливать аутоиммунный процесс некроза.

Бывшая супруга Андрея Аршавина пожаловалась на свое состояние, говоря с журналистами сквозь слезы.

Моя жизнь похожа на край обрыва. Я в полном бессилии и отчаянии. Мне даже говорить больно: и физически, и морально. Кто-то очень хочет уничтожить меня, а детей оставить без мамы. И пока сила воли, и мои родные охраняют меня, я держусь.

Уже на протяжении нескольких месяцев каждое утро Казьминой начинается с уколов, которые избавляют женщину от постоянных болей. "Вторая операция дала лишь временную ремиссию, мнимое благополучие. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше", — рассказала звезда "Стархиту".

В феврале мать 38-летней Алисы Казьминой сообщила, что ее дочь попала в реанимацию, проведя 4 дня в коме. Как выяснилось, причиной этого стал острый панкреатит. "Ты вернулась к нам...., моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!!" — написала тогда мама Алисы на своей странице в инстаграме. Не прошло и месяца, как бывшая жена футболиста была вновь госпитализирована — на этот раз у нее диагностировали коронавирус.



Как писал NEWSTES, ранее мать Аршавина выселила из дома его тяжелобольную экс-супругу с детьми.