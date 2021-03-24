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Манижу хотят убить: «Я буду молиться, чтобы твой самолет разбился»

Манижу хотят убить: «Я буду молиться, чтобы твой самолет разбился»

Это только на первый взгляд кажется, что быть известным музыкантом просто. Мало, кто знает об обратной стороне популярности. Например, певица Манижа не понаслышке знает, что такое хейт. В этом году будет она выступать на песенном конкурсе «Евровидение 2021».

После победы в российском отборочном туре «Евровидения» с песней «Russian Woman», Манижа столкнулась с большими сложностями. Ей угрожают и хотят убить.


«Было очень сложно понять, что кто-то может настолько сильно тебя ненавидеть», — призналась певица в интервью BBC.

Манижа искренне не понимает, откуда в людях столько желчи и агрессии. Ежедневно к ней поступают письма с угрозами и хейтом.

«Однажды женщина с двумя детьми, написала сообщение: «Я буду молить бога, чтобы твой самолет разбился, когда ты полетишь в Роттердам». И угрозы: «Если ты продолжишь так петь о русских женщинах, ты больше не жилец», – поделилась жуткими историями Манижа.

Несмотря на это, певица идет дальше с поднятой головой. Манижа каждый день репетирует и не намерена сдаваться.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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