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Медицинское приложение Biogenom – первая платформа для анализа здоровья

BioGenom – это инновационная платформа для анализа здоровья человека. Приложение Биогеном позволяет расшифровать медицинский анализ, хранит медицинскую карту, проверяет лечение и помогает в выздоровлении!

Ядром уникальной платформы является обширная онтологическая база медицинских знаний, объединенные данные и правильные модели взаимодействия между факторами, влияющими на здоровье, полученные в результате введенной информации по сданным анализам.

Результаты анализов, расшифровка которых зачастую занимает много времени и требует определенного уровня знаний и профессионализма, отныне не являются секретом для пациента. Все соответствующие результаты о диагностике вашего состояния и здоровья в целом доступны в приложении Biogenom.

Как работает БиоГеном?

Общая структура системы оценки здоровья по результатам анализов можно сравнить с таблицей Менделеева, только вместо химических элементов используется обширная аналитическая база. Программное обеспечение БиоГенома позволяет выполнить полную факторную оценку рисков с учетом текущего состояния здоровья, генетики, образа жизни и окружающей среды.

Гордостью проекта является мобильное приложение, установить которое можно на любое устройство. Небольшая программа позволяет обрабатывать ряд медицинских данных с помощью технологий искусственного интеллекта и дает пациенту важные рекомендации по лечению в режиме реального времени.

Конечно, для детального анализа и максимально точного результата необходимо изначально внести в программу определенные данные, например, результаты полученных в клинике или лаборатории анализов, время и программу занятий фитнесом, кардиограмму, онкологические показатели, результаты метаболизма и т.д.

В результате вы получите детальную диагностику и оценку риска всех существующих факторов для здоровья, комплексную фармакологическую поддержку, мониторинг, рекомендации здорового образа жизни и подробный индивидуальный план действий, для достижения оптимального результата.

Также стоит отметить, что приложение БиоГеном станет отличной базой знаний и также может использоваться для работы медицинских учреждений, разработки новых лекарств или страховых продуктов, проведения фундаментальных и прикладных исследований в различных областях науки.

Больше информации вы найдете на официально сайте приложения по адресу biogenom.ru.

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