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Медитация на силу: обращение к Марсу

Медитация на силу: обращение к Марсу

Марс дает нам внутренние силы и энергию, страсть и желание двигаться вперед. Специальная медитация-обращение к Марсу поможет вам стать увереннее в себе и существенно продвинуться в делах.


Ранее мы уже рассказывали про медитацию на Венеру. Такие медитации на обращение к планетам можно чередовать. Обращайтесь к планетам за тем, что вам нужно больше всего. Они дадут вам силу, любовь, удачу и деньги.

Подготовка к медитации

Медитации на силу производятся рано утром, когда наше сознание открыто и готово к изменениям. Марс представляет собой Огненную стихию, поэтому для медитаций полезно использовать свет от свечи или нескольких свечей.

Производится медитация только в положении сидя, причем сидеть необходимо на коленях. Перед медитацией полезно проветривать помещение, чтобы разогнать застоявшуюся энергетику.

Медитация на силу


Обращение к Марсу происходит через разум и руки. Сядьте на колени, расслабьтесь. Закройте глаза, разведите руки немного в сторону и сожмите их в кулаки. Начните успокаивать себя правильным дыханием. Вдыхайте ртом, а выдыхайте носом. Нужно сделать около десяти повторений.

Марс ассоциируется с красным песком и теплом. Представьте себе, что ваше тело становится невесомым и может путешествовать сквозь пространство и время. Постарайтесь представить себя в пустыне, на вершине самого высокого бархана. Вы не чувствуете сильного жара — лишь легкое тепло расплывается по вашему телу. Вдохните медленно и глубоко через рот, расставив руки со сжатыми кулаками пошире. Задержите дыхание и постарайтесь ощутить, как руки наливаются теплом. Это и есть и энергия сила Марса.

Постарайтесь сделать несколько таких повторений. Теплота из ваших рук должна постепенно занимать все больше и больше места, разливаясь по всему телу. В самом конце разожмите кулаки и ладонями коснитесь колен. Это будет финальная стадия медитации. Теперь начинайте вдыхать носом, а выдыхать ртом. Постепенно начинайте возвращаться в реальность, но с сохранением этого тепла, подаренного вам Марсом. Делайте это плавно. Сначала представьте себе, что вы перенеслись обратно в свой дом, затем медленно откройте глаза. Не беритесь сразу за дела. Ощутите силу энергии Огня. Пусть свеча погорит еще немного.

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По материалам: dailyhoro.ru
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