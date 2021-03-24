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МИД Франции вызвал посла Китая

МИД Франции вызвал посла Китая

Посол КНР в Париже Лу Шае вызван в министерство иностранных дел Франции после того, как посольство Китая выступило с оскорбительными высказываниями в адрес французского ученого и ряда французских парламентариев, передает RFI.

Представители посольства Китая в последние дни начали настоящую кампанию травли эксперта Фонда стратегических исследований Антуана Бондаза за его "антикитайскую позицию", позволяя себе такие определения, как "сумасшедшая гиена" и "идеологический тролль". Лу Шае заявил, что он категорически против плана посещения французскими парламентариями Тайваня, который Китай  считает своей провинцией.

Париж осудил решение Пекина наложить санкции на 10 европейских граждан, в том числе французского парламентария Рафаэля Глюксмана, и 4 организации в ответ на санкции ЕС за притеснение мусульманского уйгурского меньшинства в Китае.

Это послание, которое мы передадим господину Лу Шае, послу Китая во Франции, когда его вызовут в министерство Европы и иностранных дел.

Пекин считает европейские санкции вмешательством в свои внутренние дела и называет преследование уйгуров "ложью и дезинформацией". Как писал NEWSTES, Китай пригрозил жестко ответить Евросоюзу за нотации о правах человека.

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По материалам: uposters.ru
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