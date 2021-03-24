МИД: Россия и Китай переходят от обороны к контратаке в отношениях с США

Алексей Вольцев

Как сообщает портал dni24.com, Россия с Китаем решили поменять свой подход в отношении США и переходят от обороны к контратаке. Так, Пекину совершенно не нравится то, что США выдает свое мнение за мысли всего мира. Пекин даже считает, что такие попытки носят название как «болезни американской элиты».

Кроме того, отмечена неадекватность поведения в геополитических вопросах со стороны США. Такие действия логически привели к тому, что отношения между Москвой и Пекином стали более тесными, а США получили совершенно не тот результат на который рассчитывали. На этом фоне китайские политики заговорили уже совершенно по-иному и в Пекине предлагают Москве изменить позиции от стойки «спина к спине» на активную контратаку общего противника. Так, Сергеем Лавровым было выдвинуто предложение о создании коалиции стран, которая будет бороться с незаконными односторонними санкциями.

Такое предложение было принято с положительной оценкой Пекином. По итогу визита Лаврова в Китай в ближайшие месяцы стоит ждать возобновления контактов лидеров двух стран и взаимные визиты.

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