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МИД: В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт

Как сообщает портал ria.ru, главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу было заявлено госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских ЗРК ПВО С-400 закрыт.

Переговоры глав МИД состоялись на встречи первых лиц ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе. Со слов Чавушоглу, Турция вновь озвучила причины покупки С-400 и вопрос об этом считает закрытым.


Поставки РФ в Турцию новейших систем ПВО состоялись в 2019 году. Именно тогда отношения США с Турцией достигли пика кризиса. Тогда основным требованием Америки были отказ от поставки С-400 и покупка Анкарой американских Patriot. США угрожали Турции, что будет отменена или задержана поставка F-35. Кроме того, Америка говорила о том, что может ввести санкции. Однако, позиция Турции в покупке С-400 осталась неизменной.

Сообщение МИД: В Турции заявили, что вопрос с покупкой С-400 закрыт появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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