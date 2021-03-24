Михаил Мишустин посетит военный парад в Греции

Алексей Вольцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24-25 марта посетит с визитом Грецию. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина РФ.

Там политик примет участие в мероприятиях по случаю 200-летия греческой национально-освободительной революции.

Также запланированы переговоры Михаила Мишустина с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Политики обсудят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в энергетической, промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной областях.

25 марта Греция планирует провести военный парад в честь 200-летия начала национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков ига Османской Империи.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что Мишустин призвал наращивать торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана.

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