Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии

Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии

Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии
Сербские больницы полны неизлечимо больных из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик на 22-ю годовщину начала бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия.

Официальная церемония состоялась вечером в среду в крупнейшей закрытой концертно-спортивной площадке Белграда "Штарк Арена" с участием руководства Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, представителей сербов из Черногории и Хорватии и Сербской православной церкви.

"Больницы полны людей, которые больны неизлечимыми заболеваниями, вызванными обедненным ураном. И все это во имя цели, которую они поставили, - якобы поменять власть, распространять демократию… Они убивали женщин и детей, рушили все, что могли. А там, где могли получить вопросы от своей общественности, говорили, что это неизбежные сопутствующие потери", - заявил член президиума БиГ и напомнил, что первые снаряды с обедненным ураном авиация НАТО начала применять против сербов еще во время войны в БиГ 1992-1995 годов.


"Они разрушили 67 основных школ в Сербии, 20 больниц, 19 поликлиник, 60 средних школ, 167 объектов и памятников культуры, уничтожали поезда в движении, вместе с людьми внутри, мосты и волю к жизни. Не переставали и каждый день добавляли, им было мало того, что здесь сбросили", - указал Додик.

В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Половина заемщиков льготной сельской ипотеки оказались дачниками
Половина заемщиков льготной сельской ипотеки оказались дачниками
Россия продемонстрирует на МАКС-2021 первый в мире электросамолет
Россия продемонстрирует на МАКС-2021 первый в мире электросамолет
Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух торговых центрах Москвы
Выездные пункты вакцинации открылись еще в двух торговых центрах
"Была готова надуть в штаны": Лера Кудрявцева раскрыла, что с ней случилось в реанимации
"Была готова надуть в штаны": Лера Кудрявцева раскрыла, что с ней
СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы Семенченко и Шевченко
СБУ отчиталась о ликвидации ЧВК: под подозрением экс-нардепы
Саша Черно похоронила маму
Саша Черно похоронила маму
Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы «Холостяка»: звезды в соцсетях
Секси-снимок Шейк 15-летней давности и разоблачение участницы
Джиган порадовал Оксану Самойлову шикарной иномаркой за 35 миллионов — видео
Джиган порадовал Оксану Самойлову шикарной иномаркой за 35 миллионов
Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии
Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
ЕС и США договорились координировать усилия против России
ЕС и США договорились координировать усилия против России
В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на коронавирус
В Австрии запретят посещать магазины без отрицательного теста на

Топ на сегодня

МИД: Россия и Китай переходят от обороны к контратаке в отношениях с США
МИД: Россия и Китай переходят от обороны к контратаке в отношениях с
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет

Еще по теме

Додик планирует отстаивать позиции сербов в президиуме Боснии и Герцеговины
Додик рассказал о бескорыстной помощи Путина
В Республике Сербской прокомментировали заявления о «российской интервенции»
Республика Сербская грозится выйти из состава Боснии и Герцеговины