Милорад Додик рассказал о последствиях натовских бомбежек в Сербии

Влада Некрасова

Сербские больницы полны неизлечимо больных из-за применения НАТО снарядов с обедненным ураном, заявил член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик на 22-ю годовщину начала бомбардировок авиацией НАТО Союзной республики Югославия.

Официальная церемония состоялась вечером в среду в крупнейшей закрытой концертно-спортивной площадке Белграда "Штарк Арена" с участием руководства Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, представителей сербов из Черногории и Хорватии и Сербской православной церкви.

"Больницы полны людей, которые больны неизлечимыми заболеваниями, вызванными обедненным ураном. И все это во имя цели, которую они поставили, - якобы поменять власть, распространять демократию… Они убивали женщин и детей, рушили все, что могли. А там, где могли получить вопросы от своей общественности, говорили, что это неизбежные сопутствующие потери", - заявил член президиума БиГ и напомнил, что первые снаряды с обедненным ураном авиация НАТО начала применять против сербов еще во время войны в БиГ 1992-1995 годов.

"Они разрушили 67 основных школ в Сербии, 20 больниц, 19 поликлиник, 60 средних школ, 167 объектов и памятников культуры, уничтожали поезда в движении, вместе с людьми внутри, мосты и волю к жизни. Не переставали и каждый день добавляли, им было мало того, что здесь сбросили", - указал Додик.