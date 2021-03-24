Министр обороны нечаянно опубликовал в соцсетях секретные данные

Вадим Карасев

Фото: @IonelNicolaeCiuca

Министр обороны Румынии Николае Чукэ нечаянно опубликовал в соцсетях секретные данные. Об этом сообщает румынский телеканал Digi 24.

Чиновник опубликовал в Facebook серию снимков со своей поездки в академию сухопутных войск в городе Сибиу. На одной из фотографий в кадр попала маркерная доска, на которой были записаны данные доступа к некоторым аккаунтам и видеоконференциям, а также номера телефонов сотрудников колл-центра министерства.

После сообщений в СМИ ведомство удалило снимок. В министерстве сообщили, что попыток получить доступ к данным кол-центра зафиксировано не было, а все пароли, попавшие на фотографию, были изменены.

В ноябре 2020 года голландский журналист Даниэль Верлаан прервал секретную видеоконференцию министров обороны стран Евросоюза. Ему удалось проникнуть на онлайн-встречу и даже пообщаться с европейскими политиками. Сообщалось, что Верлаану удалось попасть на онлайн-встречу благодаря тому, что один из ее участников — министр обороны Нидерландов Анка Бейевельд — опубликовала в Twitter фотографию с адресом и PIN-кодом для входа в конференцию.