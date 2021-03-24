Минобороны объяснило отмену приказов Сердюкова

Вадим Карасев

Анатолий СердюковФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Приказы бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, касающиеся рассекречивания архивных документов периода Великой Отечественной войны, были отменены нынешним главой министерства Сергеем Шойгу из-за расширения перечня материалов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны.

В ведомстве объяснили, что в действие введен новый приказ, которые существенно расширяет временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов Второй мировой войны.

«В настоящее время в Министерстве обороны Российской Федерации работа по рассекречиванию документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и наполнению обобщенных банков данных "Память народа", "Подвиг народа" и "Мемориал" организована в соответствии с новым приказом Министра обороны Российской Федерации от 12 ноября 2020 года №589 "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны"», — рассказали в Минобороны. В связи с этим приказы Сердюкова от 8 мая 2007 года были отменены, так как утратили свою актуальность.

Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной войны в июне 2007 года. В результате исследователи получили доступ к недоступным ранее документам. В начале мая того же года общественность получила доступ к обновленным данным о потерях СССР в войне — спор об этом вопросе велся с 1945 года. В 1946-м Иосиф Сталин заявил о семи миллионах погибших среди военного и гражданского населения, затем эта цифра постоянно возрастала.

В 2007 году бывший начальник Военно-мемориального центра Александр Кирилин сообщил, что, согласно уточненным данным, число погибших военнослужащих в Великой Отечественной войне составило 8 860 400.

Во время работы в должности министра обороны с февраля 2007 года по ноябрь 2012-го Сердюков инициировал реформу вооруженных сил, разделенную на три этапа. Первый включал в себя сокращение численности армии (большая часть пришлась на офицерский состав), второй — решение социальных вопросов (повышение денежного довольствия, обеспечение жильем и повышение квалификации военнослужащих), третий — в обновлении вооружения и техники.