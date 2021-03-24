Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах

Лидия Мартынова

Минпросвещения и ЦИК России разработали проект соглашения, регулирующий действия сторон при проведении выборов на территориях образовательных учреждений, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.





"Мы подготовили проект соглашения о сотрудничестве между министерством просвещения РФ и ЦИК, а также протокол к нему. В этих документах пошагово расписаны действия сторон при организации проведения выборов на территориях общеобразовательных учреждений. Сейчас они направлены в Минпросвещения и на согласование в Роспотребнадзор", - рассказала Памфилова в интервью "Российской газете".

Глава ЦИК отметила, что разведение учебного процесса и выборов без ущерба образовательному процессу и голосованию является реальной проблемой. По ее словам, в России из 96,5 тысячи избирательных участков, более 49 тысяч из них располагаются в образовательных организациях. Из них почти 40 тысяч - в школах. Также есть участки в вузах и детских садах.

"Проблему разведения на время выборов... обучения и голосования не в ущерб друг другу — в любом случае придется решать. К тому же членами участковых комиссий зачастую являются те же учителя и преподаватели", - отметила Памфилова.