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Мишустина наградят Золотой медалью Афин

Мишустина наградят Золотой медалью Афин
Премьер-министра России Михаила Мишустина наградят Золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции, сообщила мэрия Афин.

Мишустин будет представлять Россию на двухдневных торжествах в Греции по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной революции 1821-1828 годов.

"Золотая медаль за заслуги перед городом Афинами будет вручена премьер-министру России Михаилу Мишустину в среду, 24 марта, на специальной церемонии в мэрии мэром Афин Костасом Бакояннисом по случаю празднования юбилея 1821 года", - говорится в сообщении мэрии.

Этот вопрос обсуждался на состоявшемся в понедельник муниципальном совете, который подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение мэра. "Награда является признанием поддержки и вклада народа России в борьбу за освобождение Греции", - сообщила мэрия.

В мире

По материалам: ria.ru
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