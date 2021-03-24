Мясников возмутился нежеланию россиян прививаться от COVID-19

Алексей Вольцев

Вялый подход россиян к вопросу вакцинации от COVID-19 вызвал гнев врача и телеведущего Александра Мясникова. В прямом эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» специалист отметил, что создать вакцину оказалось сложнее, что сагитировать граждан поставить себе препарат.

«Сейчас я не очень понимаю, что происходит, особенно не понимаю бездействие людей из группы риска», – признался Мясников в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым.

Доктор рассказал о личном опыте общения с 65-летней женщиной, не которую не действовали никакие аргументы. Она заявляет, что никогда не вакцинировалась, и не собирается.

При этом ранее Мясников хвалебно отзывался о том, как компания по вакцинации осуществляется в США – там за первые сто дней вакцинировали сто миллионов человек.

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