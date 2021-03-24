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Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

Глава администрации Майкопа Андрей Гетманов задержан по подозрению в вымогательстве — об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Адыгея.

Против Гетманова возбуждено дело по части 3 статьи 163 УК. Следствие полагает, что в мае 2018 года, спустя несколько месяцев после вступления в должность, градоначальник пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, работавшего в сфере сельского хозяйства.

"Желая получить право на чужое имущество, он потребовал от бизнесмена совершить обмен земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики, — рассказали следователи. — Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость — разница составила более 5 млн рублей, — предприниматель отказался от невыгодной для него сделки".

Получив отказ, мэр начал угрожать предпринимателю убийством и все же добился совершения сделки на кабальных условиях. При этом его деятельностью заинтересовались в УФСБ — именно сотрудники госбезопасности и подготовили материалы для возбуждения дела.

Как сообщал NEWSTES, 21 марта за взятки был задержан глава Пензенской области Иван Белозерцев. Свою вину он не признает, суд арестовал его на 2 месяца.

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По материалам: uposters.ru
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