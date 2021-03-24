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На границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков

На границе России произошла смертельная драка дальнобойщиковФото: Александр Имедашвили / РИА Новости

На границе между Россией и Грузией произошла смертельная драка дальнобойщиков, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник

По информации телеканала, конфликт возник на нейтральной полосе в районе погранперехода на Военно-Грузинской дороге, и в результате драки один из водителей убил другого. На место происшествия выехали грузинские следователи.

Согласно предварительным данным, участники драки не были не из России или Грузии.

В пограничном управлении ФСБ по Северной Осетии не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Пресс-служба погрануправления сообщила, что пока не располагает такими данными.

23 марта сообщалось об убийстве российского бойца смешанного стиля (MMA) Алана Хадзиева в драке. Неизвестный в ходе потасовки ножом ранил двоих человек. В результате Хадзиев скончался в реанимационном отделении Моздокской больницы. После происшествия брат бойца нанес убийце ножевые ранения, от которых тот умер в больнице. Следственный комитет по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту убийства.

Россия

По материалам: lenta.ru
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