На содержание «Умный город» в Ульяновской области направят более 12 млн. рублей

Лидия Мартынова

Увеличение финансирования госучреждения в размере 12 млн. 368 тыс. рублей принято на заседании профильного комитета областного парламента. Речь идет о реализации программы «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области». Согласно нее, в Ульяновске и Димитровграде должны быть реализованы такие проекты, как «Умные дороги», «Умные парковки», «Умное уличное освещение», «Умные теплосети», «Автоматизированная интеллектуальная энергосеть». Все данные проекты должны чиновники должны были реализовать в 2017-2020 годах. Впоследствии исполнение заявленных планов было перенесено до 2030 года.

Увеличение финансирования «Умного города» связано с организацией рабочих мест для функционирования ЦУРа. Последний, напомним, разместится в помещениях бывшей гостиницы «Советская». Так, из суммы более чем 12 млн.рублей порядка 4 млн. 368 тыс. составят арендные платежи для ООО «Гостиница «Советская», аффилированное с сенатором Харловым. Еще более 5 млн. рублей будет направлено на дооснащение ЦУРа необходимым оборудованием и офисной мебелью, более 1 млн. 200 тыс. рублей – на оснащение охранной сигнализации, систем облачного видеонаблюдения, работ по построению локальной вычислительной сети. Еще чуть более 1 млн. рублей – это закупка канцтоваров, оплата услуг связи, интернета, канцтоваров, коммунальных платежей и содержание всего имущества.

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