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Набожный вор ограбил церковь, перекрестившись и обработав руки антисептиком

Набожный вор ограбил церковь, перекрестившись и обработав руки антисептиком

Набожного вора засняли камеры видеонаблюдения в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Закарпатье. Мужчина ограбил храм, перекрестившись и обработав руки антисептиком, сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Видео опубликовано в сообществе Facebook "Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява".

В ролике зашедший в храм мужчина берет лежащие на входе маски и прячет в карман. После этого он начинает шарить в коробке для пожертвований, обработав руки антисептиком и трижды перекрестившись.

Злоумышленник в конце концов выковырял из ящика деньги и положил в карман, а затем надел маску и покинул церковь.

Как отмечает издание "Час пик", по неофициальным данным, набожный вор уже задержан, личность мужчины установлена.

Как писал NEWSTES, ранее налетчики в химзащите обнесли ломбард под гимн России.

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По материалам: uposters.ru
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