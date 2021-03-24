Набожный вор ограбил церковь, перекрестившись и обработав руки антисептиком

Вадим Карасев

Набожного вора засняли камеры видеонаблюдения в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Закарпатье. Мужчина ограбил храм, перекрестившись и обработав руки антисептиком, сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Видео опубликовано в сообществе Facebook "Римско-католический приход Успения Пресвятой Девы Марии в городе Свалява".



В ролике зашедший в храм мужчина берет лежащие на входе маски и прячет в карман. После этого он начинает шарить в коробке для пожертвований, обработав руки антисептиком и трижды перекрестившись.

Злоумышленник в конце концов выковырял из ящика деньги и положил в карман, а затем надел маску и покинул церковь.

Как отмечает издание "Час пик", по неофициальным данным, набожный вор уже задержан, личность мужчины установлена.

Как писал NEWSTES, ранее налетчики в химзащите обнесли ломбард под гимн России.