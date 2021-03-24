Народные приметы на апрель 2021 года

Вадим Карасев

Народные приметы — это кладезь ценных советов наших предков, которые не теряют актуальности. С приметами на апрель 2021 года каждый сможет привлечь в жизнь удачу, узнать о погодных условиях и вырастить отменный урожай.

В современном мире все чаще доверяют синоптикам, забыв о многовековых наблюдениях предков. Несмотря на то, что климат меняется, некоторые из примет по-прежнему актуальны. Их помощью удается предугадать погодные условия, вовремя посадить урожай, а также уберечься от неприятностей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с апрельскими приметами, чтобы очередной весенний месяц прошел успешно.

1 апреля. Рокот грома вдалеке — к потеплению. Задобрить домового 1 апреля — к удаче на весь год.

2 апреля. Лед тронулся — урожай богатый. Колодезной водой умыться — здоровьем на год зарядиться.

3 апреля. Падающую звезду увидеть — к беде. Золу по грядкам рассыпать — с урожаем бед не знать.

4 апреля. Весна теплой будет, если у деревьев проталины до земли. Чем звонче ручей, тем короче капель.

5 апреля. Если воды в водоемах сильно прибавилось, то лето будет жарким. В доме убираться — без удачи не оставаться.

6 апреля. В этот день по примете с нечистью борьбу ведут и в домах порядок наводят.

7 апреля. Убираться в этот день — год удачи не видеть.

8 апреля. Листья распускаются — идет тепло. Первые комары — к теплой сухой погоде.

9 апреля. Ненастье придет, если птицы раскричались. Сугробы острые стоят — холода еще вернутся.

10 апреля. Гром слышен — к ненастью. Птицы низко летят — быть метели.

11 апреля. Гроз летом много будет, если сороки на гнездо садятся.

12 апреля. Лето будет коротким, если зацвели одуванчики.

13 апреля. Жаркое лето несут на крыльях перелетные птицы. Загадать им вслед желание — осенью исполнить.

14 апреля. Ранний вылет пчел — к ранней осени. Лед грудами на воде собирается — год будет трудным, но прибыльным.

15 апреля. В этот день заговоры на деньги читают, чтобы бедность прогнать.

16 апреля. Лед с рек не сошел — рыбалка до осени скудной будет.

17 апреля. Ольха вперед березы листьями покрывается — лето будет с частыми дождями.

18 апреля. В этот день дома от нечисти защищают и за ветром следят. Ему кланяются и просьбы говорят.

19 апреля. По примете тем, кто в этот день за плодовыми деревьями ухаживает, плохого урожая не знать.

20 апреля. Звездное небо — много грибов и ягод до поздней осени.

21 апреля. Тепло придет, если Луна красным отливает.

22 апреля. По примите в этот день воду из трех ключей набирают, чтобы хвори ушли.

23 апреля. Тепло придет, если паук паутину плетет. Небо ясное — посадок не делают, чтобы без урожая не остаться.

24 апреля. Дождливый день — хорошая грибная пора настанет.

25 апреля. Дождливое лето придет, если в березах слишком много сока.

26 апреля. Счастье в дом придет, если гостей привечать.

27 апреля. Кукушка поет — первые грибы появляются. Без труда день провести — к бедности.

28 апреля. В этот день всяк удачу привлечет, если время в трудах проведет.

29 апреля. Рассаду высаживают, чтобы урожай в срок собрать и зимой не голодать.

30 апреля. Пасмурная погода и сильный ветер — к похолоданию.