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Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша

Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша

Настя Паршина оказалась более общительной молодой мамочкой, чем Ира Пингвинова. Если от Пингвиновой поклонники не могут дождаться рассказов о развитии и самочувствии малышки, то Настя обещает рассказывать все новости. Пользователи даже предположили, что Паршина решила посоревноваться с экс-коллегой за любовь фолловеров и увести у нее часть аудитории.

После рождения сына Настя Паршина не намерена уходить с головой в уход за ребенком и игнорировать своих подписчиков. наоборот, она настроена держать аудиторию в курсе всех дел. Если даже она действительно решила привлечь внимание поклонников и оставить Иру Пингвинову без части фолловеров, то кто виноват Ире, не желающей проявлять себя, как мама, пишет newstes.ru.
После проекта между Настей и Ирой возник конфликт, когда они собирали вещи, чтобы покинуть телестройку. Ира возмущалась, что ее обвинили в том, что она рылась в чужих вещах, Настя грозилась рассказать кое-что неприятное о молодой мамочке, но в итоге отказалась от разоблачений. Но кто сейчас помнит об этих мелких конфликтах?

Сейчас Настя старается привлечь к себе внимание, удерживать интерес фолловеров. И фолловеры отвечают ей взаимностью. Стоило Насте попросить поздравить ее маму с днем рождения, как подписчики тут же отреагировали. Паршина довольна, такой отдачи она не ожидала. Теперь она обещает рассказать про кормление и уход за сыном.

«За Настей интересно наблюдать. Стала мамочкой, совсем изменилась», «Такая прелесть, Настя животик по привычке наглаживает», «Умнички, ждем интересных историй», - отозвались подписчики.

Настя уже показала видео с выписки, поблагодарила роддом и его врачей, похвасталась тем, что Никита не стал откладывать оформление официального отцовства и уже побывал с ней в МФЦ, где они провели несколько часов, заполняя бумаги. Если Уманский еще и в загс ее поведет, ажиотаж на странице им обеспечен.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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