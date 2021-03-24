Настя Паршина готова делиться всеми подробностями из жизни малыша

Вадим Карасев

Настя Паршина оказалась более общительной молодой мамочкой, чем Ира Пингвинова. Если от Пингвиновой поклонники не могут дождаться рассказов о развитии и самочувствии малышки, то Настя обещает рассказывать все новости. Пользователи даже предположили, что Паршина решила посоревноваться с экс-коллегой за любовь фолловеров и увести у нее часть аудитории.

«За Настей интересно наблюдать. Стала мамочкой, совсем изменилась», «Такая прелесть, Настя животик по привычке наглаживает», «Умнички, ждем интересных историй», - отозвались подписчики.

После рождения сына Настя Паршина не намерена уходить с головой в уход за ребенком и игнорировать своих подписчиков. наоборот, она настроена держать аудиторию в курсе всех дел. Если даже она действительно решила привлечь внимание поклонников и оставить Иру Пингвинову без части фолловеров, то кто виноват Ире, не желающей проявлять себя, как мама, пишет newstes.ru.После проекта между Настей и Ирой возник конфликт, когда они собирали вещи, чтобы покинуть телестройку. Ира возмущалась, что ее обвинили в том, что она рылась в чужих вещах, Настя грозилась рассказать кое-что неприятное о молодой мамочке, но в итоге отказалась от разоблачений. Но кто сейчас помнит об этих мелких конфликтах?Сейчас Настя старается привлечь к себе внимание, удерживать интерес фолловеров. И фолловеры отвечают ей взаимностью. Стоило Насте попросить поздравить ее маму с днем рождения, как подписчики тут же отреагировали. Паршина довольна, такой отдачи она не ожидала. Теперь она обещает рассказать про кормление и уход за сыном.Настя уже показала видео с выписки, поблагодарила роддом и его врачей, похвасталась тем, что Никита не стал откладывать оформление официального отцовства и уже побывал с ней в МФЦ, где они провели несколько часов, заполняя бумаги. Если Уманский еще и в загс ее поведет, ажиотаж на странице им обеспечен.