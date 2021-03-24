Никита Уманский счастлив, что может позволить себе проводить много времени с семьей

Вадим Карасев

У нас в стране принято, что больше воспитанием ребёнка занимаются женщины: они сидят в декрете, а позже занимаются вопросами сада и школы. Папа активно воспитывает детей, как правило, по вечерам и выходным. Я не говорю, что это 100% семей, но в моем окружении и среди знакомых картина примерно такая.Это обусловлено тем, что мужчине нужно зарабатывать и обеспечивать семью. Только поэтому мы проводим меньше времени с детьми. И я так рад сейчас, что специфика моей работы не обязывает сидеть в офисе с 8 утра и до вечера. Я могу себе позволить проводить достаточно времени с семьей, чему несказанно рад! Мужчины, а вам нравится проводить время с детьми? Сколько обычно проводите? Смогли бы вместо жены сидеть в декрете?