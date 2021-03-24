Николай Цискаридзе: «В театре ко мне лучше не подходить. Я стою так высоко, что любого поставлю на место»

Влада Некрасова

Бывший премьер Большого театра уверяет, что и сегодня способен великолепно исполнить вариацию Щелкунчика, причем намного лучше юных артистов. Цискаридзе никогда не заигрывает со скромностью, а открыто называет себя выдающимся деятелем культуры.

47-летний Николай Цискаридзе уверяет: сама природа даровала ему талант, поэтому, несмотря ни на что, он остается лучшим артистом балета. «Я абсолютно сценическое животное, и любой человек, попадающий в зал, прекрасно понимает разницу между Николаем Цискаридзе и всеми остальными. Я очень занятой человек, нет времени много репетировать, но когда выхожу — из меня выливается».

Звезда отмечает, что ему не раз вонзали нож в спину коллеги, однако он всегда готов дать отпор: «Я очень хорошо понимаю, что, выходя из театра, надо образ снять. Вот в театре ко мне по иерархии лучше не подходить: я стою так высоко, что любого быстро поставлю на место. Но вне работы мне вообще все равно, узнали или нет, вспомнили ли мои звания и регалии. Потому что я за свою профессию спокоен, я очень честно нес этот крест 21 год».

Не превратиться в себялюбца ректору Академии русского балета им. Вагановой помогла мама. «Когда я стал учиться в хореографическом училище и превратился в достопримечательность, мне крышу-то снесло, — откровенничал он. — Я шел такой гордый, что сегодня у меня спектакль в оперном театре. Мама мне сказала: «Никочка, для кого поют птички?». Я ответил: «Для народа». А она: «Нет. Птички поют для себя, и ты танцуешь для себя. Люди, которые убирают улицу, делают работу важнее. Она все время пыталась спесь сбить, за что ей очень благодарен».

Впрочем, несмотря на выдающиеся способности, артист признается, что давно разочарован в своей сфере деятельности. Звезда всерьез подумывал о смене профессии. «Я очень честно исполняю свои обязанности и не вижу по-настоящему целесообразной государственной политики, направленной на сохранение образования и культуры. Вот все, чем я занимаюсь, мне вообще не интересно, мне вообще не хочется это делать. Я делаю по одной простой причине — когда я на что-то соглашаюсь, то всегда доделываю. Закончив танцевать, я сказал: «Никогда больше не пошевелю даже ресницей». Потому что я не приемлю физический труд, с моей ненавистью к движению мне вообще непонятно, как я стал артистом балета. Мне все равно, я не только Нине Мозер сказал: «Забери меня в фигурное катание». Я честно подошел к крупному чиновнику ВГТРК Антону Златопольскому, с которым дружу, и сказал: «Готов читать прогноз погоды», — откровенничал Цискаридзе в YouTube-шоу Василия Конова.

Фото: Legion-Media, Instagram.com