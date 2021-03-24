Новое музыкальное видео Веры Брежневой

Влада Некрасова

В самом начале весны Вера порадовала поклонников свежим синглом и получила супер-фидбэк. И от поклонников, и от коллег по цеху.

А буквально пару недель спустя, 17 марта, «Ты не один» можно не только услышать, но и увидеть!

В основу клипа положена очевидная на первый взгляд, но такая актуальная мысль — мы не одиноки.

Внутри каждого из нас есть целый мир. Там находится все самое важное и сокровенное: наши чувства, мысли, воспоминания, впечатления, то, что мы транслируем наружу и то, что хотели бы сохранить в тайне.

Минималистичный клип пропитан символизмом, он будто погружает нас во внутренний мир самой певицы: спокойствие, умиротворение, приглушенные тона и мягкие краски — вот, что мы видим. При этом музыка и невероятная позитивная энергия Веры заряжает даже через экраны и ты невольно начинаешь улыбаться!

«Мир полон чудес», — поет Вера, — и мы понимаем, что это о мире каждого из нас.

«Ты не один» — история близкая и понятная всем. История о том, как важно расширять границы, открывая себя миру и мир вокруг себя.