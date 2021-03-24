Новый сезон конкурса «Большая перемена» стартует 26 марта

Лидия Мартынова

Новый сезон конкурса «Большая перемена» стартует 26 марта, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Новый сезон проекта начнется с онлайн-марафона, который пройдет с 26 по 28 марта. Регистрация участников будет открыта на платформе bolshayaperemena.online до 1 июня.

«В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут принять участие ученики 5–7-х классов. Для них будет подготовлен специальный геймифицированный трек, а финал в этой номинации пройдет в июле в «Артеке». Победителями в этой возрастной категории станут 300 школьников, они получат суперприз – путешествие мечты на поезде «Большая перемена» от Москвы до Владивостока и обратно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в проекте впервые смогут участвовать и студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования.

«Как и ученики 8–10-х классов, победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование и саморазвитие. 300 учеников 10-х классов и 150 студентов 3–4-х курсов образовательных учреждений среднего профессионального образования получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8–9-х классов и 150 студентов 1–2-х курсов получат по 200 тысяч рублей», – уточнили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что для учителей предусмотрены специальные награды.

«Педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди учеников 5–7-х классов, получат по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей – старшеклассников и студентов среднего профессионального образования получат по 150 тысяч рублей. 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования, подготовившие победителей, получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей и техническое оснащение», – добавили в пресс-службе.

Как уточнили организаторы, в рамках конкурса пройдет специальный трек для родителей участников конкурса.

«В отдельном треке конкурса смогут принять участие иностранцы-подростки, изучающие русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских вузах», – отмечается в пресс-релизе.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс будет проходить ежегодно. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.