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Новый штамм коронавируса найден в Финляндии

В городе Турку обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, похожий на южноафриканский, – сообщает информационная служба ТАСС, ссылаясь на Центральную больницу города.

Однако, учёные утверждают, что найденный штамм не идентичен южноафриканскому. Соответственно, данный вирус вновь мутировал. На данный момент он поразил лишь местных студентов: госпитализация не понадобилась никому, но инфекция весьма заразна. Уже зафиксировано более 90 случаев заражения.

На данный момент специалисты занимаются изучением найденного штамма, чтобы получить полный геном вируса. Происхождение мутации пока ещё не выяснено.

Сообщение Новый штамм коронавируса найден в Финляндии появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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