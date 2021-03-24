Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 24 марта 2021 года

Вадим Карасев

Нумерология — древняя наука, которая появилась тысячи лет назад. Она занимается изучением чисел и их влияния на нашу жизнь. Эксперты в этой области рассказали, каким будет этот день и какое число будет править миром.

Самый главный совет на сегодня касается общения с людьми. Очень важно остерегаться токсичных личностей. Есть отличный способ противодействия им, но еще лучше просто обходить их стороной.

Число-покровитель 24 марта 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет управлять миром в эту среду, необходимо сложить все цифры сегодняшней даты 24.03.2021 и прибавить к этому результату число среды — 3. Получаем: 2+4+0+3+2+0+2+1+3=17. 1+7=8. Этот день пройдет под эгидой Восьмерки. Главным символом станет воронка:





Число 8 словно засасывает в пучины океана проблем. Если не быть осторожными, можно поплатиться за это удачей. Попав в поток неудач, выбраться станет нереально, поэтому сегодня сначала лучше думать, а потом что-то делать.

Важные события 24 марта из прошлого

В этот день в 1084 году королем Генрихом был захвачен Рим.1155 год — захват Киева Юрием Долгоруким.24 марта 1706 года — день подавления Астраханского бунта.24 марта 1801 года заговорщиками был убит Павел I — российский император.1999 год — 24 марта начата бомбардировка Югославии силами НАТО.

Как видно из этих событий, 24 марта — весьма воинственный день, в который происходило много важных исторических событий, связанных с применением силы. Это были как прямые столкновения, так и весьма хитрые и продуманные действия отдельных людей. В этот день старайтесь быть осторожнее в общении с агрессивными людьми. Не ищите приключений и не проявляйте агрессии. Как было сказано выше, Восьмерка затянет вас в воронку неурядиц.

Советы нумерологов на эту среду

Несмотря на различные опасности и предостережения экспертов, сегодняшний день нельзя назвать негативным и неблагоприятным. Люди, которые собраны и осторожны, смогут увеличить свои доходы и преуспеть в бизнесе. В этот день нельзя откладывать на потом решение проблем.

Можно совершать дорогостоящие покупки, но только в том случае, если они были спланированы заранее. Не стоит тратиться на вещи, без которых можно обойтись.

Не нужно провоцировать людей на негатив. Это может закончиться большим скандалом. Небольшие ссоры в любви могут привести к разрыву или появлению недопонимания.

Действуйте в привычном ритме и не рискуйте зря. Это должен быть плодотворный день. Восьмерка потребует рационального подхода к любым делам.

Главные талисманы 24 марта

Янтарь, сердолик, цитрин и турмалин. Это четыре главных талисмана, которые пробуждают в человеке амбиции, дарят силу воли, выносливость и большое количество энергии.

Защитные камни-обереги: обсидиан, алмаз и опал. Эти минералы помогают поставить энергетический щит, защищающий человека от проблем, неудач, плохого настроения и сглаза.

Серебряные украшения тоже будут весьма полезными для тех, кто желает поставить на себя защиту от проблем и негатива. Если в этот день вам предстоит много работать, проводить переговоры и продвигать свои идеи, воспользуйтесь помощью украшений из золота. Этот металл поможет вам не потерять веру в себя в трудную минуту.