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Объявлены лауреаты президентских премий в области искусства и литературы

Объявлены лауреаты президентских премий в области искусства и литературы

Советник президента Владимир Толстой объявил имена лауреатов премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Премии присуждаются ежегодно в преддверии дня работника культуры, который отмечается 25 марта, напомнил Толстой. Премия для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года. За 10 лет ее лауреатами становились 35 молодых деятелей культуры из разных регионов страны. Премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручается с 2013 года, ее удостоились в общей сложности 23 деятеля культуры.

Лауреатами премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества стали художник-постановщик Владимир Зуйков (посмертно), преподаватель Александр Пунько и коллектив авторов экспозиции "Подвиг народа", открытой к 75-летию Великой Победы в Музее Победы на Поклонной горе, – Игорь Угольников, Александр Школьник, Дмитрий Поштаренко.

Лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры стали актриса Анна Чиповская, дирижер Димитрис Ботинис и композитор Эльмир Низамов. Чиповская будет награждена за исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино, Ботинис — за вклад в развитие традиций российского музыкального искусства и просветительскую деятельность, Низамов — за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции.




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По материалам: uposters.ru
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