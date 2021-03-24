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Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией

Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутациейФото: Euan Rocha / Reuters

В Индии обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на минздрав страны.

«Новая двойная мутация была обнаружена в стране наравне с рядом других вариантов коронавируса», — говорится в заявлении министерства. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.

В феврале американские ученые установили, что мутации в британском, южноафриканском и бразильском штаммах коронавируса увеличивают его заразность до восьми раз. По последним данным ВОЗ, британский штамм был обнаружен уже в 101 стране, южноафриканский — в 51 стране, а бразильский штамм — в 29.

В марте федеральный советник по внутренним делам Швейцарии Ален Берсе, ответственный за здравоохранение, рассказал, что уровень смертности у зараженных новыми штаммами превышает 50 процентов.

В мире

По материалам: lenta.ru
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