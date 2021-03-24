Официальный сайт президента Украины ошибочно прекратил полномочия Зеленского

Влада Некрасова

Официальный сайт президента Украины заявил об ошибочном увольнении Владимира Зеленского. Уволить собирались главу Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.

«Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», – отмечалось в документе.

Однако, когда пресс-служба Зеленского обнаружила оплошность, она сразу же удалила электронную версию распоряжения №206.

«Рен ТВ» отмечает, что официальный сайт президента Украины часто ранее совершал подобные фактические ошибки. К примеру, во время торжественного вручения подарков мировым лидерам в честь Дня вышиванки пресс-служба обязала наградить президента Канады, несмотря на то, что такой должности нет вообще.

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