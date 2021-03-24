Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Официальный сайт президента Украины ошибочно прекратил полномочия Зеленского

Официальный сайт президента Украины заявил об ошибочном увольнении Владимира Зеленского. Уволить собирались главу Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области.

«Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», – отмечалось в документе.

Однако, когда пресс-служба Зеленского обнаружила оплошность, она сразу же удалила электронную версию распоряжения №206.

«Рен ТВ» отмечает, что официальный сайт президента Украины часто ранее совершал подобные фактические ошибки. К примеру, во время торжественного вручения подарков мировым лидерам в честь Дня вышиванки пресс-служба обязала наградить президента Канады, несмотря на то, что такой должности нет вообще.

Сообщение Официальный сайт президента Украины ошибочно прекратил полномочия Зеленского появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Умер номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал
Умер номинант на премию «Оскар» Джордж Сигал
На границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
На границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
Пушков предрек Украине демографический кризис и припомнил ей судьбу Прибалтики
Пушков предрек Украине демографический кризис и припомнил ей судьбу
Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от коронавируса
Разработчик «Спутника V» оценил вакцинацию Путина от коронавируса
Разработчик "Спутника V" рассказал об эффективности ревакцинации
Разработчик "Спутника V" рассказал об эффективности ревакцинации
В России могут сократить сроки обучения в колледжах и техникумах
В России могут сократить сроки обучения в колледжах и техникумах
Выборы в Государственную Думу – 2021: сценарии и прогнозы
Выборы в Государственную Думу – 2021: сценарии и прогнозы
Быть или не быть? Минобразования определилось с проведением ВНО
Быть или не быть? Минобразования определилось с проведением ВНО
В Италии заявили о нужности российской вакцины
В Италии заявили о нужности российской вакцины
Sohu: ВМФ России двойным маневром удивил НАТО в Черном и Средиземном морях
Sohu: ВМФ России двойным маневром удивил НАТО в Черном и Средиземном
Sohu: Россия хитростью оттеснила корабли НАТО от берегов Крыма
Sohu: Россия хитростью оттеснила корабли НАТО от берегов Крыма
В России стартует акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
В России стартует акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Топ на сегодня

Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений
Патрушев 23 марта обсудит в Югре вопросы межнациональных и
Основные различия в продаже жилой и нежилой недвижимости
Основные различия в продаже жилой и нежилой недвижимости
В России водитель автобуса умер во время движения
В России водитель автобуса умер во время движения
Россиянам разъяснили новые правила оформления выплат на детей
Россиянам разъяснили новые правила оформления выплат на детей

Еще по теме

Порошенко отправил в отставку четырех глав РГА
Пресс-секретарь Зеленского назвала слухами сообщения об отставке Богдана
Лукашенко поздравил Зеленского с Днем независимости Украины
Зеленский уволил начальника СБУ в Ровенской области