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Ольга Бузова каждый день благодарит маму и папу за жизнь

Ольга Бузова каждый день благодарит маму и папу за жизнь
Мамуля! Каждый день говорю Вам с папой спасибо за жизнь. А сегодня хочу сказать ещё раз спасибо моим бабушке и дедушке за тебя. Мамочка моя, для меня главное, чтобы ты была здорова и счастлива. Я безумно тебя люблю и благодарна за все, что ты делала для нас с Анютой.
Воспитание, учеба, путешествия, возможность видеть другие страны уже в 5 лет (и учиться в первом классе в 5, а английский с 3х лет). Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что ты принимаешь мой выбор, и поддерживаешь. Хотя, не всегда согласна. Я обожаю с тобой дискутировать, путешествовать, я просто люблю тебя мамуль. И все сделаю, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась.
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По материалам: life-dom2.su
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