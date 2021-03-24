Ольга Бузова о беременности: «Подарю карапузика себе, маме с папой»

Влада Некрасова

Сегодня свой день рождения справляет мама Ольги Бузовой. Ирине Александровне исполняется 60 лет. Телеведущая несколько минут назад поздравила маму в Instagram, посвятив ей трогательный пост. В нем Ольга Бузова сделала неожиданное признание – она готова порадовать маму внуками!

Ирина Александровна принимает поздравления от семьи, друзей и звездных коллег Ольги Бузовой. Сама телеведущая поблагодарила маму за хорошее воспитание и поддержку. Ольга вспомнила, как родительница научила ее правильным ценностям и никогда не сдаваться.

«Я просто люблю тебя, мамуль, и сделаю все, что от меня зависит, чтобы ты ни в чем не нуждалась», — подчеркнула певица в посте.

Отметим, что родители Ольги Бузовой тоже желают девушке только счастья. Они надеются, что теледива скоро выйдет замуж и станет мамой. И сама Бузова придерживается таких приоритетов. Звезда мечтает сделать небольшой перерыв в карьере, построить семью и родить ребенка.

«Мама, спасибо тебе за жизнь! Хочу теперь карапузика подарить себе, вам с папой, миру!» — отметила она.

Напомним, недавно Ольга Бузова намекнула на свою беременность.