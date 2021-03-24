Онколог Каприн рассказал о вакцинации от COVID-19 SARS-CoV-2 онкологических больных

Лидия Мартынова

Онкобольные вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 переносят сравнительно неплохо, практически без побочных эффектов, тем не менее, перед данной прививкой лучше будет проконсультироваться с онкологом.

Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава, а также генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн.

“Сравнительно неплохо сейчас переносят вакцинацию онкологические пациенты. И вот даже с такой длительной ремиссией, как 10 лет, можно вполне делать прививки”, – рассказал Андрей Каприн.

По словам Каприна, абсолютно все онкологические заболевания являются только хроническими, пациенты с такими заболеваниями обычно всегда наблюдаются у определенных специалистов, и только этот врач сможет определить, насколько у пациента ремиссия стойкая.

“Прежде чем принять надо будет решение о вакцинации, необходимо обязательно посоветоваться с онкологом, наблюдающим вас, и я считаю, что будет принято правильное решение. Но при весьма длительной стабилизации и длительной ремиссии мы видим, что практически всепациенты переносят вакцинацию очень достойно, практически не имея при этом побочных эффектов”, – рассказал Андрей Каприн.

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