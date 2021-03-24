Опубликовали список знаменитостей, которые должны были попасть в BTS, вместо участников

Лидия Мартынова

На сайте «Pann» поклонники BTS объединились для того, чтобы обсудить, кто из горячих красавцев-трейни мог бы попасть в официально утвержденный состав BTS. Рассмотрев список имен бывших претендентов, АРМИ сделали вывод, что больше всего на роль сингера коллектива подошел бы Бинзино (Beenzino). К слову, это сценическое имя парня. На самом деле его зовут Лим Сун Бин (Lim Sung-bin). Внешность певца действительно соответствует стилистике BTS, к тому же, по слухам, руководство BigHit делало ему официальное приглашение в коллектив «Бантан», но тот отказался от почетной должности.

Также в BTS могли попасть и другие артисты: Суун (Suwoong) из Boys Republic, SUPREME BOI, Айрон (Iron), ELEVEN, экс-участник TOPP DOGG Кидо (Kidoh), A-TOM из TOPP DOGG. Сейчас, когда с момента дебюта мальчиков прошло много времени, нам трудно сказать, как изменилась бы из карьера, если бы сцену с официальными представителями «Бантан» делило еще несколько других артистов. Однако, пожалуй, нынешний состав группы — это лучшее, что могло случиться с BTS.

«Я знаю, что Бинзино предложили место в группе, но он отказался..«, «Суун из Boys Republic на самом деле был мембером, если мне не изменяет память. Должно быть, он пожалел о том, что оставил группу из-за неподходящего ему стиля музыки. BTS стали очень популярными«, — начали рассуждать о возможном появлении вышеуказанных звезд в коллективе «Бантан».

A mutual said beenzino dilf AND I AGREE pic.twitter.com/ubI6IDB9xh — smokie one✨💅🏾 (@anfla9) February 26, 2021