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ПАК ДА сможет преодолевать рубежи обороны НАТО незамеченным

ПАК ДА сможет преодолевать рубежи обороны НАТО незамеченным

Новейший стратегический бомбардировщик, разрабатываемый в России под обозначением ПАК ДА (перспективный авиакомплекс дальней авиации), сможет незаметно преодолевать рубежи ПВО стран НАТО. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого самолета прошли серию стендовых испытаний на предмет оценки уровня радиолокационной заметности. Результаты этих тестов подтвердили "сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА, вычисленные еще на этапе научно-исследовательских работ методами компьютерного моделирования".

Собеседник подчеркнул, что радиус обнаружения ПАК ДА иностранными радарами снизится "на несколько порядков". Это позволит самолету "при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО", в том числе самых развитых в этом аспекте стран НАТО.

Ранее NEWSTES писал о предстоящих испытаниях обновленного бомбардировщика Ту-160М.

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По материалам: uposters.ru
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