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Перед родами Ани Левченко нашелся Валера Блюменкранц

Перед родами Ани Левченко нашелся Валера Блюменкранц

Аня Левченко жалуется на ужасные перепады настроения. Хотя ПДР у нее был на 21 марта, до сих пор никаких предпосылок для поездки в роддом не было. Так что поводы понервничать у нее есть. И даже то, что Валера Блюменкранц снова объявился, ее не успокаивает. А хейтеры считают, что он никуда и не исчезал, просто вынужден подыгрывать жене для привлечения интереса подписчиков.

Подписчикам Ани Левченко кажется, что экс-участница может быть беременна двойней. А все потому, что будущая мамочка стала чересчур раздражительной, много возмущается, у нее перепады настроения, и она никак не может вернуться в нормальное состояние. Казалось бы, повод успокоиться у нее есть - Валера снова нашелся, и готов помогать ей в этот непростой период, пишет newstes.ru.
Перед 8 марта Валера сбежал от своей супруги. Обычно после исчезновений он объявлялся уже через несколько дней, но в этот раз все иначе. Пока Юля Жукова не наткнулась на Блюменкранца в одном из питерских кафе и довела его до паники, расспрашивая про семью. А довольный Блюменкранц так радостно поедал гамбургер, пока Юля все не испортила.

У пары опять все хорошо, в этот раз обошлись без бурных примирений, хотя Аня могла бы и потребовать компенсации за 8 марта, когда муж оставил ее не только без подарка, но и вообще без внимания. Ане ставили ПДР на 21 марта, но пока она находится в режиме ожидания. Сегодня будущая мамочка побывала в роддоме, чтобы узнать, когда же она сможет увидеть своего сына.

«Хватит ругаться. Скоро ребеночек родится, подумайте о нем», «Тяжело с Валерой жить», «Блюм никогда не унывает и аппетит не теряет)», - шутят пользователи.

Хотя, по слухам, Валера был снова изгнан из дома и вынужден ночевать в машине, изможденным он не выглядел. И искать работу перестал. Ролики с работодателями, которые он публиковал несколько дней подряд, больше не появляются. Неужели решил, что молодому отцу работа не нужна и важнее ожидать встречи с малышом?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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