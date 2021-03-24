Переговоры по Афганистану в Дохе застопорились, заявили в МИД России

Влада Некрасова

Переговоры в Дохе по Афганистану застряли, встреча в Москве была призвана придать им толчок, сообщил в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов.

На вопрос, зачем понадобилась встреча в Москве, если по Афганистану идут переговоры в Дохе, он ответил: "В том-то и дело, что в Дохе переговоры застряли, застопорились". "И встреча в Москве как раз и была посвящена тому, чтобы дать им толчок", - пояснил он.

В Москве 18 марта прошла конференция расширенной "тройки" по афганскому урегулированию с участием афганских сторон, в качестве почетного гостя в ней участвовал представитель Катара как государства, в котором проходят межафганские мирные переговоры. По итогам было принято заявление, в котором расширенная "тройка" призвала все афганские силы к снижению уровня насилия в стране, а талибов – воздержаться от весенней наступательной кампании. Кроме того, страны призвали афганские силы как можно скорее перейти к переговорам по фундаментальным вопросам решения конфликта, включая содержание политической "дорожной карты".

Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.