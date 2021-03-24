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Перевозку Су-27 вертолетом Ми-26 сняли на видео

Перевозку Су-27 вертолетом Ми-26 сняли на видео

В Ленинградской области вертолет Ми-26 перевез истребитель Су-27, видеозапись опубликовал телеканал "Звезда".

Самолет прикрепили на внешней подвеске на аэродроме Пушкин. Затем вертолет доставил его на авиационный полигон Кингисеппский в Ленобласти. Расстояние между двумя пунктами превышает 300 км.

"Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске считается более сложным, чем перевозка грузов внутри кабины. Тренировки обычно начинают с грузами массой 1000 килограммов, постепенно, по мере накопления опыта, увеличивается масса транспортируемого груза", — отмечает телеканал.

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По материалам: uposters.ru
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