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Первый город в США согласовал выплаты компенсации афроамериканцам за дискриминацию их предков

Первый город в США согласовал выплаты компенсации афроамериканцам за дискриминацию их предков

Власти американского города Эванстона (штат Иллинойс) первыми в стране согласовали выделение средств семьям афроамериканцев, пострадавших в прошлом из-за притеснений и дискриминации. 

Средства будут выделены из организованного местными властями в 2019 году фонда репараций. Он создан для выплат афроамериканцам, чьи предки жили в городе в XX веке и в силу притеснений со стороны властей оказались в неравном положении в сравнении с остальным населением с точки зрения жилищных условий.

В течение 10 лет власти Эванстона намерены распределить $10 млн из фонда. На первом этапе предложено выделить $400 тыс., которые в качестве субсидий по $25 тыс. будут направлены на улучшение жилищных условий 16 семей. Речь идет о выплате ипотечных кредитов, закрытии задолженностей перед властями и ремонте жилья. Претендовать на субсидию могут темнокожие жители Эванстона африканского происхождения, жившие в этом городе в период с 1919 по 1969 год, или их прямые родственники.

Фонд репараций финансируется за счет отчислений от продажи каннабиса. Его продажа и употребление в рекреационных целях были легализованы в штате 1 января 2020 года. Население города составляет около 75 тысяч человек.

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По материалам: uposters.ru
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