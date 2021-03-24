Первый канал в прямом эфире покажет матч сборных России и Мальты

Влада Некрасова

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Мальты и России состоится в Та-Кали, как и планировалось изначально, несмотря на ограничения по коронавирусу на Мальте.

Первый канал в прямом эфире покажет трансляцию встречи отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Встреча пройдет на Мальте 24 марта, начало эфира – 22:40 мск.

Ранее местные СМИ сообщили, что из-за пандемии коронавируса власти Мальты запретили проводить на острове любые спортивные мероприятия до 11 апреля.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что футболист Пеле поздравил Роналду с покорением рекорда по количеству голов в играх.

Сообщение Первый канал в прямом эфире покажет матч сборных России и Мальты появились сначала на Информационное агентство "SM News".