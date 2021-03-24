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Первый микрозайм под 0% – как получить?

Многие люди берут небольшие займы постоянно, выбирая микрофинансовую организацию с минимальными процентами по кредиту. Но есть способ получить займ под 0%, например, выбрав контрагента на сайте https://need-rouble.ru/pervyij-mikrozajm-pod-0.html.

На сайте «Need-Rouble.ru» собраны все лицензированные организации, которые выдают займы населению и юридическим лицам на самых выгодных условиях. Агрегатор тщательно ведет отбор кандидатов и проводит проверку всех опубликованных условий каждой микрофинансовой организации на соответствие действительности. Помимо МФО с 0% под первый займ, здесь вы также найдете детальную инструкцию, как получить микрозайм на карту за 5 минут https://need-rouble.ru/mikrozajmyi-na-kartu-za-5-minut.html.

Микрозайм без процентов

Многие скажут, что получить небольшой займ под 0% невозможно. Ведь МФО попросту не выгодно выдавать кредиты, ничего на этом не зарабатывая. На самом деле нулевая ставка существует при выполнении определенных условий. Для начала давайте разберемся, почему микрофинансовые организации вообще предлагают займы под 0%.

Все очень просто – подобные акции позволяют существенно расширить клиентскую базу. Это своеобразный маркетинговый ход, чтобы показать потенциальным клиентам все возможности, а точнее скорость выдачи кредита. Далее, если заемщика устроят условия дальнейшего сотрудничества, он опять обратится в ту же организацию за следующим кредитом.

Тем не менее, можно смело использовать лояльность микрофинансовых организаций, чтобы получать небольшие кредиты с нулевой ставкой. Ведь деньги могут понадобится в любой момент – покупка подарка на день рождения, покупка стройматериалов для ремонта, непредвиденный визит в больницу и последующая покупка лекарственных средств. То есть, поправить свое финансовое положение небольшой денежной суммой не составит труда.

Как получить беспроцентный займ?

Для начала посещаем сайт «Need-Rouble.ru» и выбираем подходящую финансовую организацию, используя соответствующий фильтр системы. Компаний, предлагающих 0% на первый займ достаточно много, так что останется только внимательно вчитаться в дополнительные условия. Как правило, главное условие беспроцентного кредита – минимальный срок его погашения, например, один месяц. Достаточной просто рассчитать свои возможности погашения займа в указанный срок, и беспроцентный займ получить не составит особого труда.

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