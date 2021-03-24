Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Певица Тейлор Свифт пожертвовала 50000 долларов матери пятерых детей, чей муж умер от коронавируса

Певица Тейлор Свифт пожертвовала 50000 долларов матери пятерых детей, чей муж умер от коронавируса

Певица Тейлор Свифт оказала помощь семье, которая пострадала от пандемии коронавируса, пожертвовав 36 400 фунтов стерлингов (то есть 3,8 млн рублей) женщине, которая потеряла своего мужа из-за коронавируса.

Свифт и ее мать Андреа вместе сделали пожертвование всей суммы, которую благотворительная плошадка GoFundMe озвучила целью сбора для Викки Куорлз, матери целых пяти дочерей, овдовевшей после смерти своего мужа Теодиса Рэя Куорлза, который скончался от коронавируса всего лишь за неделю до Рождества.

Звезда мгновенно перевела необходимую для семьи сумму и теперь, когда пожертвование Тейлор и её матери уже поступило, подобная неожиданная поддержка вселила надежду в скорбящую семью, очень благодарной тому, что для них сделала известная певица и её мама.

“Словами просто не передать, как я невероятно благодарна всем этим добрым и заботливым людям, сделавшим пожертвования в поддержку меня и всех моих 5 дочерей. Я хотела бы сейчас особенно поблагодарить Андреа и Тейлор Свифт за вашу заботу и щедрость прямо из нашего дома в Теннесси. Я очень ценю это милое личное внимание, согревшее мое сердце. Путь мой вперед определенно не будет прежним без моего мужа Теодис, но с каждым днем я постепенно смиряюсь и укрепляюсь в надежде, что смогу дальше продолжать воспитывать девочек такими же сострадательными и заботливыми, как и все вы”, – трогательно написала многодетная мать в своем благодарственном письме.

Тейлор Свифт уже очень давно известна своей благотворительной деятельностью. Певица часто помогает не только различным фондам, а даже чаще обычным людям, которые очень нуждаются в деньгах. Так, например, звезда недавно отправила 10 000 фунтов стерлингов двум матерям из Нэшвилла, они не могли оплатить аренду и счета из-за пандемии коронавируса. А в 2020 году, Тейлор также пожертвовала 23 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь британскому студенту оплатить его дорогое обучение в университете.

Сообщение Певица Тейлор Свифт пожертвовала 50000 долларов матери пятерых детей, чей муж умер от коронавируса появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Дмитрий Исхаков: «У меня есть отношения. Имя моей спутницы довольно известное»
Дмитрий Исхаков: «У меня есть отношения. Имя моей спутницы довольно
Тэхён теперь официально популярней Чонгука
Тэхён теперь официально популярней Чонгука
Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой
Врач Анастасии Заворотнюк покончил с собой
Шуги больше не будет в «Run BTS!». Редакторы посвятили ему прощальный выпуск
Шуги больше не будет в «Run BTS!». Редакторы посвятили ему прощальный
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого сезона
"Держим кулаки": актриса из "Сватов" раскрыла подробности седьмого
Берлускони попал в больницу
Берлускони попал в больницу
Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией
Евросоюз объявил Россию опасным соседом
Евросоюз объявил Россию опасным соседом
Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
Продюсер Грэмми раскрыл закулисные тайны BTS: «Я не хотел быть причиной того, чтобы BTS шли на риск»
Продюсер Грэмми раскрыл закулисные тайны BTS: «Я не хотел быть
Еще один удар по Лере Кудрявцевой! Телеведущую уволили
Еще один удар по Лере Кудрявцевой! Телеведущую уволили
Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы просто показаться хорошей»
Инстасамка обвинила Клаву Коку в лицемерии: «Она сделала это, чтобы

Топ на сегодня

Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
Двоюродный племянник Путина создал Комитет поддержки президента
В Германии рассказали о новой пандемии
В Германии рассказали о новой пандемии
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь «какого-то государства»
Президент Лукашенко отказал Белоруссии в возможности вступить внутрь
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с колхозом
Баранец сравнил группировку ВС Украины у границ Крыма в 2014 году с

Еще по теме

Тейлор Свифт направила $1 млн жертвам наводнения в Луизиане
Тэйлор Свифт пожертвовала 5 тысяч долларов семье, потерявшей в автокатастрофе дочь
Тейлор Свифт сделала щедрое пожертвование больнице, где лечился ее крестник
Тэйлор Свифт сделала щедрое пожертвование