Певица Тейлор Свифт пожертвовала 50000 долларов матери пятерых детей, чей муж умер от коронавируса

Анастасия Иванова

Певица Тейлор Свифт оказала помощь семье, которая пострадала от пандемии коронавируса, пожертвовав 36 400 фунтов стерлингов (то есть 3,8 млн рублей) женщине, которая потеряла своего мужа из-за коронавируса.

Свифт и ее мать Андреа вместе сделали пожертвование всей суммы, которую благотворительная плошадка GoFundMe озвучила целью сбора для Викки Куорлз, матери целых пяти дочерей, овдовевшей после смерти своего мужа Теодиса Рэя Куорлза, который скончался от коронавируса всего лишь за неделю до Рождества.

Звезда мгновенно перевела необходимую для семьи сумму и теперь, когда пожертвование Тейлор и её матери уже поступило, подобная неожиданная поддержка вселила надежду в скорбящую семью, очень благодарной тому, что для них сделала известная певица и её мама.

“Словами просто не передать, как я невероятно благодарна всем этим добрым и заботливым людям, сделавшим пожертвования в поддержку меня и всех моих 5 дочерей. Я хотела бы сейчас особенно поблагодарить Андреа и Тейлор Свифт за вашу заботу и щедрость прямо из нашего дома в Теннесси. Я очень ценю это милое личное внимание, согревшее мое сердце. Путь мой вперед определенно не будет прежним без моего мужа Теодис, но с каждым днем я постепенно смиряюсь и укрепляюсь в надежде, что смогу дальше продолжать воспитывать девочек такими же сострадательными и заботливыми, как и все вы”, – трогательно написала многодетная мать в своем благодарственном письме.

Тейлор Свифт уже очень давно известна своей благотворительной деятельностью. Певица часто помогает не только различным фондам, а даже чаще обычным людям, которые очень нуждаются в деньгах. Так, например, звезда недавно отправила 10 000 фунтов стерлингов двум матерям из Нэшвилла, они не могли оплатить аренду и счета из-за пандемии коронавируса. А в 2020 году, Тейлор также пожертвовала 23 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь британскому студенту оплатить его дорогое обучение в университете.

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