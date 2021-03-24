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Пьяные мыши теряют координацию из-за окисления спирта в мозжечке

Пьяные мыши теряют координацию из-за окисления спирта в мозжечке

Учёные из США на примере мышей пришли к выводу, что потеря координации после приема алкоголя обусловлена его окислением до ацетата прямо в мозге, а не в печени, как полагалось ранее. Конкретнее, активность фермента ацетальдегиддегидрогеназы обнаружили в мозжечке, который и отвечает за моторные функции. Материалы этих исследований опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Распад спирта в организме мышей происходит в два этапа — окисление до ацетальдегида с участием фермента алькогольдегидрогеназы, а затем окисление последнего до ацетата (остатка уксусной кислоты). Ацетат, конечный продукт распада, ранее считался безопасным, в отличие от токсичного ацетальдегида. Теперь же исследователи пришли к выводу, что ацетат также формирует состояние алкогольного опьянения.

Согласно предыдущим исследованиям, метаболизм этанола осуществляется в печени, откуда продукты распада попадают прямо в мозг. Однако нейробиологи из Института алкоголизма Национальных институтов здоровья США выяснили, что действие ферментов происходит сразу в мозжечке мышей, а не в печени, и, как следствие, вызывает потерю координации и нарушение моторных функций организма.

Таким образом, учёные смогли продвинуться в исследовании действия этанола, содержащегося в спиртных напитках, на организм млекопитающих. Новые данные могут привести к улучшению методов лечения алкоголизма и пьянства, а также других состояний, которые снижают баланс и координацию, включая инсульт, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Сообщение Пьяные мыши теряют координацию из-за окисления спирта в мозжечке появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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