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Под Калугой на Ту-22М3 неожиданно сработала катапульта, трое летчиков погибли

Под Калугой на Ту-22М3 неожиданно сработала катапульта, трое летчиков погибли

Три члена экипажа стратегического бомбардировщика Ту-22М3 погибли из-за нештатного срабатывания системы катапультирования под Калугой. Высота оказалась недостаточной для раскрытия парашютов, и летчики разбились.

В Минобороны России подтвердили гибель троих военных, включая командира полка, "в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3". Источник ТАСС в свою очередь утверждает, что один человек выжил и доставлен в лазарет санчасти в Шайковке.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Первый полет состоялся в 1977 году. В окончательном виде самолет был принят на вооружение в марте 1989 года. У России имеется более 100 ракетоносцев Ту-22М3, за все время их эксплуатации по боевым потерям было утрачено свыше 20 единиц, в том числе в 2019 году одна машина потерпела крушение под Мурманском.

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По материалам: uposters.ru
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