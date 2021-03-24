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Поднял руку на Чонгука! За что BTS уволили своего менеджера?

Поднял руку на Чонгука! За что BTS уволили своего менеджера?

Сотрудник был слишком агрессивен и перешел все границы.

С парнями из группы BTS работает большая команда – все они трудятся ради одного – дарить радость слушателям. Однако некоторые сотрудники в какой-то момент переходят все границы и ведут себя неподобающим образом. Так, например, случилось с менеджером BTS, который был слишком агрессивным.


В Сети появилось видео 2016 года, на котором видно, что менеджер поднял руку на Чонгука (Jungkook) и даже хотел его ударить. Расследование этого инцидента началось после того, как ролик оказался в Интернете, а фанаты выразили свою обеспокоенность за здоровье своих кумиров. Изначально BigHit попросили поклонников BTS подождать и собирали доказательства того, что менеджер превысил свои полномочия. Через неделю сотрудник был уволен.

Компания отметила, что все менеджеры должны уважать парней из BTS. Именно поэтому они решили провести проверки и по остальным сотрудникам. Кстати, новый менеджер ребят – Седжин (Sejin) – любимчик АРМИ. Его даже называют «восьмым» участником коллектива. Но главное даже не то, что его обожают поклонники группы, а то, что он по-настоящему смог сработаться с парнями.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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