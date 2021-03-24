Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Попахивает снобизмом»: Николай Соболев раскритиковал обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха»

«Попахивает снобизмом»: Николай Соболев раскритиковал обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха»

«Попахивает снобизмом»: Николай Соболев раскритиковал обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха»

В Сети продолжаются жаркие споры вокруг нового фильма Виктора Шамирова, соавторами сценария которого выступили комики Серго и Каха. Одни согласны с мнением BadComedian, что картина получилась пошлой и бессмысленной, другие же встали на сторону создателей проекта, обвиняя критика в необъективности. Одним из несогласных с блогером оказался и Николай Соболев.


Недавно Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил разгромный обзор на фильм «Непосредственно Каха». В частности, критика возмутил низкопробный юмор главных героев Серго и Кахи. А вот исполнители этих ролей Артем Калайджян и Артем Каракозян только посмеялись над мнением блогера, назвав его «тупым».  

Поклонники BadComedian были возмущены ответом артистов, и волна хейта с новой силой обрушилась на создателей проекта. 27-летний Николай Соболев решил объективно подойти к оценке картины, а также скептически взглянул на ролик самого кинокритика. Звезда пришел к выводу, что блогер был чересчур предвзят в своем подходе и эмоционален.

«Тут очень важно учитывать несколько вещей. Во-первых, полнометражный фильм «Непосредственно Каха», по сути, ничем не отличается от сериала, каждый выпуск которого смотрят по пять миллионов человек. Авторы создали этот фильм именно таким потому что уже десять лет именно на такой юмор есть спрос. Важно то, что создатели не использовали поддержку государства. Зато использовали проверенную схему, по которой снимают аж целое десятилетие! И, конечно, риторический вопрос: «Да кто вообще будет смеяться над такой откровенной фигней?». Уж точно ответят зрители канала KTV (на канале 6 миллионов подписчиков — прим. «NewsTes.ru»), а не BadComedian. Раньше не было лучше, всегда был этот жанр, когда смеялись над глупостью, маргинальностью, пердежом. И все эти бесконечные разговоры, мол, сцены пердежа должны быть логически оправданы — очень сильно попахивают снобизмом», — негодует Соболев.

Он также отметил, что фильмы не обязаны чему-то учить, а моральное развитие персонажей отсутствовало даже в культовых советских картинах. Блогер защитил и режиссера картины Виктора Шамирова, заявив, что тот попросту решил поэкспериментировать в карьере и не заслужил ненависти от фанатов BadComedian. При этом звезда признался, что тоже не в восторге от картины и считает юмор «дерьмовым». Однако у такого контента всегда найдется свой зритель, а миллиардные сборы показывают, что любителей пошлости огромное количество по всей стране.

«Сцена дефекации не делает фильм плохим. Мне лично не нравится юмор в фильме «Дэдпул», не могу смеяться над стендапом Данилы Поперечного. Значит ли это, что Поперечный фиговый стендапер и я могу угорать над людьми, которые пришли в Ледовый дворец? Подходить к ним и говорить: «Вы говноеды, ребята». Мне кажется, бомбить из-за этого — это как негодовать, почему между Бетховеном и Моргенштерном выбирают последнего», — заявил Николай на своем YouTube-канале Sobolev.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
Без вариантов: Антоненко снова оставили под стражей
Без вариантов: Антоненко снова оставили под стражей
Правительство Пензенской области уйдет в отставку вслед за губернатором
Правительство Пензенской области уйдет в отставку вслед за
Голикова обозначила фактор снятия ограничений для пожилых жителей регионов
Голикова обозначила фактор снятия ограничений для пожилых жителей
В Госдуме предложили новые способы защиты жертв после интервью Мохова
В Госдуме предложили новые способы защиты жертв после интервью Мохова
Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
Минпросвещения и ЦИК готовят соглашение по проведению выборов в школах
«Попахивает снобизмом»: Николай Соболев раскритиковал обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха»
«Попахивает снобизмом»: Николай Соболев раскритиковал обзор
«Уже ребенком я поняла масштаб потери для моего отца»: племянница принцессы Дианы о ее смерти
«Уже ребенком я поняла масштаб потери для моего отца»: племянница
Липецкие власти поддержат кредитную кооперацию
Липецкие власти поддержат кредитную кооперацию
Под Калугой на Ту-22М3 неожиданно сработала катапульта, трое летчиков погибли
Под Калугой на Ту-22М3 неожиданно сработала катапульта, трое летчиков
"ЧС для человечества!": правозащитница забила тревогу из-за уменьшающихся пенисов у мужчин
"ЧС для человечества!": правозащитница забила тревогу из-за

Топ на сегодня

В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для
“Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал о новой угрозе для Кремля
“Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал

Еще по теме

«Он тупой!»: звезда фильма «Непосредственно Каха» ответил на критику BadComedian
Ксения Собчак о юморе Кахи и Серго: «Дебильные шутки»
Каха о сотрудничестве с Серго: «Я выхожу из доли, забираю ее деньгами»
BadComedian раскритиковал Ельцин-центр за скудную экспозицию о Чеченской войне