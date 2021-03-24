«Попахивает снобизмом»: Николай Соболев раскритиковал обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха»

Влада Некрасова

В Сети продолжаются жаркие споры вокруг нового фильма Виктора Шамирова, соавторами сценария которого выступили комики Серго и Каха. Одни согласны с мнением BadComedian, что картина получилась пошлой и бессмысленной, другие же встали на сторону создателей проекта, обвиняя критика в необъективности. Одним из несогласных с блогером оказался и Николай Соболев.

Недавно Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил разгромный обзор на фильм «Непосредственно Каха». В частности, критика возмутил низкопробный юмор главных героев Серго и Кахи. А вот исполнители этих ролей Артем Калайджян и Артем Каракозян только посмеялись над мнением блогера, назвав его «тупым».

Поклонники BadComedian были возмущены ответом артистов, и волна хейта с новой силой обрушилась на создателей проекта. 27-летний Николай Соболев решил объективно подойти к оценке картины, а также скептически взглянул на ролик самого кинокритика. Звезда пришел к выводу, что блогер был чересчур предвзят в своем подходе и эмоционален.

«Тут очень важно учитывать несколько вещей. Во-первых, полнометражный фильм «Непосредственно Каха», по сути, ничем не отличается от сериала, каждый выпуск которого смотрят по пять миллионов человек. Авторы создали этот фильм именно таким потому что уже десять лет именно на такой юмор есть спрос. Важно то, что создатели не использовали поддержку государства. Зато использовали проверенную схему, по которой снимают аж целое десятилетие! И, конечно, риторический вопрос: «Да кто вообще будет смеяться над такой откровенной фигней?». Уж точно ответят зрители канала KTV (на канале 6 миллионов подписчиков — прим. «NewsTes.ru»), а не BadComedian. Раньше не было лучше, всегда был этот жанр, когда смеялись над глупостью, маргинальностью, пердежом. И все эти бесконечные разговоры, мол, сцены пердежа должны быть логически оправданы — очень сильно попахивают снобизмом», — негодует Соболев.

Он также отметил, что фильмы не обязаны чему-то учить, а моральное развитие персонажей отсутствовало даже в культовых советских картинах. Блогер защитил и режиссера картины Виктора Шамирова, заявив, что тот попросту решил поэкспериментировать в карьере и не заслужил ненависти от фанатов BadComedian. При этом звезда признался, что тоже не в восторге от картины и считает юмор «дерьмовым». Однако у такого контента всегда найдется свой зритель, а миллиардные сборы показывают, что любителей пошлости огромное количество по всей стране.

«Сцена дефекации не делает фильм плохим. Мне лично не нравится юмор в фильме «Дэдпул», не могу смеяться над стендапом Данилы Поперечного. Значит ли это, что Поперечный фиговый стендапер и я могу угорать над людьми, которые пришли в Ледовый дворец? Подходить к ним и говорить: «Вы говноеды, ребята». Мне кажется, бомбить из-за этого — это как негодовать, почему между Бетховеном и Моргенштерном выбирают последнего», — заявил Николай на своем YouTube-канале Sobolev.